– Disse midlene gir oss mulighet til å forske på sammenhenger mellom samfunnsrespons, konsekvenser og samfunnssikkerhet over tid etter terrorangrep. Forhåpentlig kan kunnskapen vi fremstiller, avhjelpe myndighetenes arbeid med å styrke kunnskapsbasert beredskap og respons ved kommende katastrofer, sier direktør Cecilie Daae ved NKVTS i en pressemelding.

Natt til 25. juni for snart to år siden ble to personer drept, ni personer skutt og 25 skadd da det ble løsnet skudd ved utestedene Per på Hjørnet og London Pub i Oslo sentrum.

Hele 264 personer regnes som fornærmet i saken som går i Oslo tingrett i disse dager, der Zaniar Matapour står tiltalt for grov terror.

Justisministeren sa til Dagbladet mandag at vi vet for lite om de langvarige konsekvensene angrepet har hatt for ofrene, og at regjeringen derfor ønsker å bevilge penger til prosjektet.

Blant annet skal forskerne undersøke hvordan myndighetenes respons forholdt seg til de rammedes opplevelser og reaksjoner.

– Forskning på tidligere terrorangrep har vist oss at særlig den psykososiale responsen må styrkes og koordineres bedre. Dette for at rammede og berørte skal føle seg trygge, ha tillit til og delta i sosiale fellesskap og arbeidsliv eller utdanning, og at de ikke skal få dårligere helse, sier Daae.