Det bekrefter Lise Kvil Torgersen, visepresident i NIHF og leder av klubblisensutvalget, overfor NTB. Hun forteller at de eneste eliteserieklubbene for menn som ikke er under handlingsplan, er Stavanger Oilers og Storhamar.

Torgersen opplyser at forbundet har vedtatt nye regler om høyere egenkapitalandel, og at det derfor var ventet at flere klubber skulle underlegges den treårige handlingsplanen.

– Én ting er at det er økonomisk tøffe tider for alle, med økte reisekostnader og slikt. I tillegg stiller vi nå mye strengere krav til klubbene i klubblisensreglementet. Derfor har vi ventet at de fleste klubbene kommer på en handlingsplan i årene framover, sier hun.

Torgersen utdyper:

– Vi har sett på flere virkemidler for å bedre de økonomiske forholdene i de to øverste divisjonene, og dette er det første steget. Økt egenkapital vil gi klubbene bedre dager og større forutsigbarhet når det gjelder å gjennomføre en sesong.

Disse følges opp:

I Eliteserien (kommende sesongs lag) er følgende åtte klubber underlagt handlingsplan:

* Comet Halden

* Frisk Asker

* Lillehammer

* Lørenskog

* Narvik

* Sparta Sarpsborg

* Stjernen

* Vålerenga

I 1. divisjon er bare Gjøvik underlagt handlingsplan på nåværende tidspunkt.

Ingen klubber har brutt handlingsplanen på en måte som gir fare for poengtrekk eller andre sportslige sanksjoner. Forrige sesong startet Sparta Sarpsborg med tre minuspoeng fordi de hadde brutt delmål i planen.

– Negativt ladd

Lederen av klubblisensutvalget presiserer at handlingsplanen er et verktøy for å hjelpe klubbene og sier at den godt kunne fått et nytt navn.

– Mange har nok oppfattet det som et litt negativt ladd ord tidligere. Vi må se på handlingsplanen som et verktøy i den prosessen vi er i nå, for å nå en bedre økonomi i klubbene. Det blir derfor feil å anse handlingsplan som noe negativt. Den kunne godt ha vært kalt noe annet.

Hockeyforbundet lover en god oppfølging av klubbene som er underlagt den nye handlingsplanen.

– Vi tror det er viktig å ha god dialog med klubbene i denne prosessen, som vil vare noen år, sier Torgersen.

Hun legger til at det per nå ikke er helt avklart hvilke klubber som er sikret lisens foran neste sesong. Målet er å få dette på plass i løpet av kort tid.

Utvikling bekymrer

Selv om de fleste klubbene nå synes å ha god kontroll på det økonomiske, er det én ting som skaper bekymring hos ishockeyforbundet. Det gjelder en økning i antallet såkalte ansvarlige lån. Det er en type lån som i idretten bokføres som egenkapital, og der långiver ikke har sikkerhet for å få pengene tilbake.

– Det har vært en stor økning i dette med ansvarlige lån, og det bekymrer, sier Torgersen og utdyper:

– Litt forenklet så kan du si at et ansvarlig lån er en form for betinget sponsortilskudd. Vi er likevel bekymret når det gjelder økningen av ansvarlige lån. Vi anser samtidig at noe av årsaken har vært store kostnadsøkninger, særlig reisekostnader. Og det har jo for de fleste kommet litt brått på, det ser du ellers i næringslivet også.