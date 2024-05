– Men det er for tidlig å friskmelde markedet, sier daglig leder Camilla Gåre i Mediebyråforeningen, som står bak Mediebarometeret.

Omsetningen for lydreklame har økt med over 37 millioner sammenlignet med samme periode i 2023. Det er en oppgang på 22,4 prosent.

Dobling for podkast

Radioreklame har hatt en økning på 25 millioner kroner, opp 16,2 prosent, mens for podkast har det vært en dobling. Reklameomsetningen har økt 103,2 prosent, eller over 12 millioner kroner.

Kino viser en forsiktig økning på 3,5 prosent, noe som betyr nærmere 2 millioner kroner.

– Kino har også hentet seg inn etter et svakere første kvartal. Det skjer til tross for noe svakere billettsalg. Vi opplever høy etterspørsel i det andre kvartalet, og ikke minst inn mot sommerens filmer, fortsetter forhandlingsdirektør Gary Vanderhill fra IPG Mediabrands.

Svak start for TV

TV-omsetningen viser en marginal tilbakegang på 0,5 prosent og ligger nå på omtrent samme nivå som fjoråret.

TV-markedet har hatt en svakere start i år enn i fjor.

– Nå er det derimot forventet noe bedre tall ut første halvår og inn i sommeren med OL. Utfordringene fortsetter med fallende seertall på de kommersielle kanalene, og annonsørene må supplere med andre kanaler for å nå målgruppene sine, sier Vanderhill.

Printmedier og direct marketing (DM), som er reklameaviser og lignende, fortsetter den negative trenden. Omsetningen er redusert med over 39 millioner kroner fra samme periode i fjor, hvorav DM står for en nedgang på over 20 millioner kroner.