Nødetatene rykket ut etter melding om knivstikking ved et hotell i Stavanger i 20-tiden.

Like etterpå meldte politiet om at også en annen person er skadet, ikke langt unna. Det er usikkert om den andre personen er utsatt for vold eller knivstikking.

– En hypotese er at de to har utøvd vold mot hverandre, opplyser politiet på X.

Operasjonsleder Victor Fenne-Jensen i Sørvest politidistrikt sier til Stavanger Aftenblad at det per nå ikke er indikasjoner på at flere personer har vært involvert i hendelsen.

– De er begge ved bevissthet, men skadeomfanget er ukjent ennå, sier Fenne-Jensen videre.

– Vi tror de to har vært i kamp med hverandre og utøvd skader. Vi tror det bare er de to, selv om de ble funnet på to ulike steder. Blodspor kan tilsi at dette har skjedd ett sted, og så har de to bevegd seg videre, legger han til.