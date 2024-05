Tiltalen er tatt ut av statsadvokat May-Britt Erstad på vegne av Hordaland og Sogn og Fjordane, opplyser NRK.

Mishandlingen er grov, særlig fordi det legges vekt på at den har resultert i betydelig skade og vart over lang tid. I dag har gutten omfattende psykiske og fysiske skader som følge av mishandlingen, fremgår det av tiltalen.

Moren skal over flere år ha holdt barnet hjemme fra skole og barnehage, hvor hun også unnlot å sørge for at han fikk helseoppfølging.

Tiltalen slår fast at barnet hadde stort og synlig behov for psykisk hjelp allerede fra tidlig barneskolealder, noe påtalemyndigheten mener moren burde ha sørget for at han fikk, ifølge tiltalen.