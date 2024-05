Mannen ble funnet ved 23.30-tiden søndag kveld og fraktet til Sørlandet sykehus. Politiet ble varslet om hendelsen av en lege ved sykehuset mandag kveld, opplyser politiet på sine nettsider.

– Vi har allerede snakket med vedkommende som fant mannen og andre vitner, men vi håper at andre som kan ha sett mannen, ringer politiet på 02800, sier politiadvokat Liv Jorunn Hovda i Agder politidistrikt.

Hovda opplyser at politiet gjør undersøkelser for å finne ut om det har skjedd noe straffbart, men påpeker at hendelsen også kan ha en naturlig forklaring.

– Politiet er usikre på hva som har skjedd med mannen, og det er derfor vi nå går ut og etterlyser vitner som kan ha opplysninger i saken, forklarer Hovda.

Mannen skal trolig ha gått i Vennesla sentrum mellom klokken 22.30 og 23.30, opplyser politiet. Han var iført en mørk jakke, stripete genser og dongeribukse og skal ha hatt ustø gange.

– En høy mørkkledd person skal ha stått ved idrettshallen da mannen ble funnet, og vi ønsker å komme i kontakt med vedkommende da denne personen kan ha opplysninger i saken, sier Hovda.