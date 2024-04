Mann pågrepet etter vold

En mann i 30-årene ble natt til fredag pågrepet etter at bevæpnet politi rykket ut til en voldshendelse i Sokndal i Rogaland.

– Politiet fikk melding om en voldshendelse. Det var informasjon om at en fornærmet skal ha blitt slått med en jernstang. På bakgrunn av det, valgte politiet å bevæpne seg, sa operasjonsleder Håkon Lokna i Sørvest politidistrikt til NTB.

Den fornærmede, som også var en mann i 30-årene, fremsto ikke som alvorlig skadd. Politiet mottok også meldinger om skadeverk på flere adresser, noe de mener kan sees i sammenheng med voldshendelsen.

Korrupsjonsanklaget ukrainsk minister går av

Ukrainas landbruksminister Mykola Solsky har gått av. Den siste tiden har han blitt anklaget for innblanding i ulovlig tildeling av seg statseide landområder.

Lederen for landets nasjonalforsamling bekreftet avgangen torsdag. På Telegram legger han til at ministerens avgang skal behandles neste gang de folkevalgte møtes i plenum.

Bolig totalskadd etter brann i Vestby

En boligbygning ble totalskadd etter en brann i Vestby natt til fredag. Ti personer ble husløse.

Politiet meldte først om brannen klokken 23.45 torsdag kveld. Da sto boligen i full fyr, og politiet meldte om spredningsfare til andre bygninger. Klokken 0.30 var spredningsfaren dempet.

De ti beboerne ble alle evakuert, men det ble ikke meldt om personskader. Samtlige fikk tilhold for natten hos bekjente.

Nye sanksjoner mot Iran

USA, Canada og Storbritannia har innført nye sanksjoner mot Iran etter at landet nylig angrep Israel. Sanksjonene rammer særlig handel og droneproduksjon.

Det israelske luftforsvaret klarte å skyte ned de fleste av de over 300 dronene og rakettene skjøt mot landet. Angrepet var en gjengjeldelse etter at israelske raketter traff Irans konsulat i Syria 1. april. To iranske generaler var blant de drepte i det angrepet.

USA sier de nye sanksjonene omfatter 16 bedrifter, åtte enkeltpersoner, flere skip og et fly som de mener blir brukt som en del av leverandørkjeden for droner.

Resultathopp for Microsoft

Microsoft økte overskuddet med 20 prosent til 21,9 milliarder dollar i årets første kvartal og slo dermed forventningene fra Wall Street.

Mens analytikere ventet et resultat på 2,82 dollar per aksje etter skatt, viste bunnlinjen 2,94 dollar per aksje da selskapet la fram sitt kvartalsresultat etter at børsene stengte torsdag.

Inntektene i årets tre første måneder var på 61,9 milliarder dollar, som tilsvarer snaut 680 milliarder kroner med dagens kurs. Det er en vekst på 17 prosent fra samme periode i fjor. IT-selskapet slo forventningene til omsetning med nokså nøyaktig 1 milliard dollar.