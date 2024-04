– Vi er veldig flinke til å snakke bil, motorvei og de litt harde, tøffe guttetingene. Det skal vi fortsette med, men vi må ikke glemme at halvparten av velgerne er kanskje mer opptatt av andre og litt mykere saker, sier Limi til NTB.

Han nevner spesielt skole og oppvekst som viktige temaer for å nå kvinnene.

Limi skal lede partiets arbeid med å lage et nytt program som partiet skal gå til valg på ved stortingsvalget neste år. Å finne ut hvordan Frp skal nå flere kvinnelige velgere er en del av oppgaven.

– Det bruker vi mye tid på å diskutere. Vi ser i undersøkelser om ble gjort før valgkampen startet i fjor, så har vi bedret oppslutningen blant kvinner, men det svinger litt. Blant yngre velgere har vi størst oppslutning blant gutta, sier Limi.

På landsmøtet i helgen vedtok partiet uttalelser om kvinnehelse og vold i nære relasjoner.

For mye asfalt?

For å sikre flest mulig velgere, jobbes det for at partiet skal ha en bredere meny av saker å spille på i valgkampen.

– Jeg mener at vi alltid har hatt god politikk for kvinnene. Men vi kan bli enda flinkere til å synliggjøre det, sier partileder Sylvi Listhaug til NTB.

Også hun peker på skole og oppvekst, men også helse, som viktige saker å løfte. Søndag ga hun et intervju til VG sammen med FpU-leder Simen Velle med krav om «radikale endringer i norsk skole».

– Er det litt for mye asfalt i programmet?

– Nei, jeg tror ikke det er for mye asfalt i programmet, men jeg tror vi ofte er veldig opptatt av å snakke asfalt, sier Limi.

Han mener det også er en utfordring hvis partiet skal kapre flere velgere i byene.

– Vi vet vi at for velgerne i storbyene, er kollektivtransport vel så viktig som vei og bil, sier Limi.

Flere kvinner på topp

Han sier seg også viktig å få nominert flere kvinner på listene til stortingsvalget.

– Det er fylkene som avgjør sine nominasjoner. Men jeg tror partiet er tjent med at vi får en god fordeling mellom kvinner og menn – og ikke minst også aldersfordeling, sier Limi.

Bare to av de 21 Frp-erne på Stortinget er kvinner. Det kan rettes opp ved neste valg, men da må kvinnene nå opp i nominasjonsrundene som nå så vidt er i gang rundt om i fylkeslagene.

I Oslo ligger det an til kamp om topplassen mellom veteranen Tor Mikkel Wara og partiets Oslo-profil Aina Stenersen.

– Jeg mener vi har et stort potensial blant kvinnelige velgere i Oslo og resten av landet, og jeg ønsker å bidra til å løfte den oppslutningen, sa Stenersen til NTB lørdag.

– Gjemmer seg

Blant partiets stigende stjerner er Marte Moan Jonstad, som er byråd for eldre, helse og omsorg i Bergen. Søndag ble hun valgt inn i Frps sentralstyre. Hun mener partiet må løfte kvinner som kanskje gjemmer seg litt bort.

– Historisk sett har vi hatt veldig mange menn i viktige posisjoner. Men nå blir vi flere og flere kvinner, sier hun og viser til at det er blitt Frp-kvinner som har fått posisjoner i kommunene. Men på Stortinget er det altså bare to kvinner.

– Vi trenger virkelig flere, konstaterer hun.

Hun mener partiets fokus på samferdsel er en grunn til at partiet strever med å nå kvinnene, og at helsepolitikk er blant sakene Frp bør profilere seg mer på.

– Vi trenger å snakke om de store utfordringene vi står overfor med helsepersonellkrisen, og hvordan vi skal løse fremtidens eldreomsorg, sier hun.