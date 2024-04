– Jeg var bare tolv år gammel da dette skjedde, men jeg skjønte at noe stort hadde skjedd, sa Listhaug om Berlinmurens fall i 1989.

Listhaugs tale til Fremskrittspartiets utsendte på Gardermoen begynte med en henvisning til Den kalde krigens slutt. Partilederen trakk opp linjene mellom vestlige, individorienterte demokratier og autoritære, kollektivorienterte stater.

– Etter murens fall trodde vi alle ville ha det som oss: Frihet og trygghet for hele folket. At frihetsbølgen ville spre seg videre. Slik ble det ikke. En ny verdikrig er i gang. Et nytt jernteppe har senket seg. Mellom vestlige demokratier og autoritære stater med diktatorer i spissen, sa hun.