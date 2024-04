– Foreldrene ønsker oppklaring. De ønsker å få vite hva som skjedde, og hvem som gjorde hva, sa bistandsadvokat Audun Beckstrøm under rettssaken mot Jan Helge Andersen i Sør-Rogaland tingrett tirsdag.

Han representerer sammen med Håkon Brækhus foreldrene Klara Sløgedal, Arne Bernt Paulsen, Ada Sofie Austegard og Jostein Sørstrønen.

Austegard satt selv og tørket tårene på raden bak mens Beckstrøm kom med sin kommentar.

Beckstrøm sier at foreldrene er forberedt på at det kommer til å bli noen tunge dager i retten de neste ukene.

Han viser blant annet til at nye undersøkelser viser at Stine Sofie Sørstrønen kan ha vært i live lenger enn man tidligere har trodd – kanskje i flere timer etter at hun ble knivstukket.