Nesten 1400 advokater og advokatfullmektiger svarte på undersøkelsen. Det tilsvarer 15 prosent av dem som fikk tilsendt spørsmålene, skriver NRK.

En tredel av de 1400 som svarte oppgir at slike hendelser har gjort at de har vurdert å slutte i advokatyrket.

Andre funn i undersøkelsen er at de som står bak slike hendelser i hovedsak er advokatens egen klient eller motparten og at hendelsene oftest oppstår under oppdrag innen familie- og strafferett.