– Det vil bli ekstra midler til politiet i revidert nasjonalbudsjett. De står under stort press, og gjør en viktig jobb for din og min trygghet, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til NTB.

Torsdag er det duket for en regjeringskonferanse hvor revidert nasjonalbudsjett (RNB) står på agendaen.

Det er i RNB at regjeringen gjør oppdateringer i årets statsbudsjett, og det endelige forslaget legges fram 14. mai.

– Det blir fortsatt en tydelig satsing på å bidra til å gjøre at hverdagsøkonomien til folk i hele landet blir bedre, sier Vedum.

Tre hovedsatsinger

Regjeringen lovet allerede i februar 635 millioner kroner mer til politiet i år, men det er usikkert om finansministeren snakker om enda mer penger enn det.

– Det blir en kraftfull innsats på forsvar, politi og beredskap, sier Vedum.

Finansministeren varsler tre hovedprioriteringer fra regjeringen i RNB:

* En kraftfull satsing på forsvar og beredskap

* En tydelig satsing på politiet

* Styrke velferden, sikre at folk har en jobb å gå til og bidra til at folk i hele Norge får bedre råd

Kritikk fra Høyre og Frp

De siste månedene har opposisjonspartiene Høyre og Frp gjentatte ganger kritisert regjeringen for å ikke prioritere politiet høyt nok.

Vedum avviser at satsingen i det oppdaterte budsjettet er et svar på det, men vedgår at det har vært utfordringer i politiet.

– Det første vi gjorde da vi overtok i regjering, var å øke politibudsjettet sammenlignet med det Erna Solbergs regjering hadde foreslått. Men det er ikke tvil om at det har vært en krevende tid for mange i politiet på grunn av høy prisvekst og ettervirkninger av korona, sier finansministeren.

Han påpeker at regjeringens viktigste jobb er å skape trygghet for folk.

– Trygghet betyr bedre hverdagsøkonomi for folk, og gode rammebetingelser som sikrer fortsatt vekst og verdiskapning for næringslivet. Men ikke minst er det avgjørende for Norge å prioritere sikkerhet og beredskap fremover, sier han.

Vil knuse gjengene

Finansministeren ser med bekymring på utviklingen i Sverige, hvor kriminelle gjenger har tatt stadig større plass i samfunnet.

Den siste tiden har det vært flere voldsepisoder i Norge med koblinger til svenske kriminelle gjenger, og flere tilfeller av ungdomskriminalitet.

– Vi er et helt annet sted enn Sverige, men må sikre at politiet kan klare å gjøre jobben sin på god måte, sier Vedum.

Han sier at regjeringen vil knuse gjengene både gjennom budsjettet, og ved å styrke virkemidlene i lovverket.

– Vi må også gå etter pengene til gjengene, sier han.

Milliardsatsing på Forsvaret

Foreløpig har regjeringen kommet med én stor lekkasje fra revidert nasjonalbudsjett, og det er flere milliarder kroner ekstra til Forsvaret.

I tillegg har regjeringen som nevnt lovet minst 635 millioner kroner ekstra til politiet, til ekstraordinære pensjonsutgifter, IT-drift og opprettholdelse av politibemanningen.

Forsvarsbudsjettet skal ifølge regjeringen økes med 15 milliarder kroner til sammen i år og neste år, men de har ikke sagt hvor mye av det som kommer allerede i år.

De har også lovet at Natos mål om å bruke to prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på Forsvaret skal bli nådd allerede i år.

Beregninger NTB har gjort tidligere, viser at det trengs minst 5,26 milliarder kroner mer til Forsvaret i årets budsjett for å nå målet. Regnestykket baserer seg på det ferskeste anslaget fra Finansdepartementet for årets BNP, som kom i mars.