Levekårsundersøkelsen fra SSB forrige uke viste at flere enn før merker presset i hverdagsøkonomien.

– Vi har noen vanskelige år bak oss, men det er ikke over. Vi står fortsatt midt i det. Da er det rart at Norge ikke benytter seg av muligheten til å sette ned avgifter, sier Listhaug til NTB.

Hun mener halvering av matmoms og kutt i bensinavgift ville være det mest effektive grepet, samt at folk ikke skal betale mer enn 50 øre kilowattime for strøm.

Hverdagsøkonomi står på dagsordenen når Fremskrittspartiet samles til landsmøte denne helgen.

Bekymret for lønns- og prisspiral

Forslagene om avgiftskutt har Frp kommet med før, men Listhaug mener situasjonen nå er satt mer på spissen for stadig flere nordmenn med helt vanlige inntekter.

– Det blir mer og mer prekært for hvert år som går, sier Listhaug, og fortsetter:

– Utgiftene fortsetter å være høye, mens inntektsøkningene blir spist opp av inflasjon. Sånn sett bidrar man bare til en lønns- og prisspiral.

* I den ferske levekårsundersøkelsen gikk det fram at 8 prosent har vansker med å få endene til å møtes. I gruppene med lavest inntekt, svarer 25 prosent bekreftende på dette.

* Nesten 17 prosent av de spurte sier at de har kredittkortgjeld eller forbrukslån som er tyngende.

* 5 prosent svarer at de sliter med å klare boutgifter, men i de to gruppene med lavest inntekt, utgjør dette 15 prosent.

– Det som har fått minst oppmerksomhet, synes jeg, er de enslige. For dem slår utgiftsøkningene særlig kraftig, sier Listhaug.

– Har handlingsrom til å kutte avgifter

Ved å kutte i avgifter ville man kunne dempet forventningene i lønnsoppgjøret, istemmer nestleder og finanspolitisk talsperson Hans Andreas Limi. Slik vil man unngå at et sterkt lønnsoppgjør bidrar til at prisene øker og at det legger press på Norges Bank når styringsrenta skal settes utover høsten, mener han.

I Frps alternative statsbudsjett var avgiftskuttene anslått til 20 milliarder kroner, og dermed betydelig mindre å rutte med i statskassen.

– Det er klart vi snakker om milliardbeløp. Men vi er fortsatt i en tid der staten har store ekstrainntekter som følge av høye strømpriser og energipriser, så det er handlingsrom i økonomien til å redusere avgifter og gjøre noe på skattesiden, sier Limi.

Gode tider for Frp

Det er med gode meningsmålinger i ryggen at Frp samler sine tropper på landsmøtehotellet på Gardermoen.

I april kunne partiet notere seg 14,9 i gjennomsnitt på målingene, ifølge nettstedet Poll of polls. Det er fire år siden partiet har nådd så høyt på en månedsmåling.

Og partiet stjeler nå også velgere fra Høyre, viser målingen Opinion laget for Dagsavisen og Fri Fagbevegelse bare dager i forkant av landsmøtet. På denne målingen kunne Listhaug juble over oppslutning fra 16,8 prosent av velgerne.

Limi skal lede programarbeid

Limi skal på landsmøtet pekes ut til å lede programarbeid inn mot stortingsvalget neste år. Han mener Fremskrittspartiet må fornye seg for å holde tritt med samfunnsendringene – og nevner særlig kunstig intelligens (KI).

Andre sentrale temaer på landsmøtet blir hvordan Norge skal sørge for en trygg alderdom for fremtidens eldre. Hvordan skape trygge bymiljø og få bukt med gjengkriminalitet, hvordan styrke Norge via forsvar og beredskap, og hvordan tygge energisituasjonen for landet.

Søndag blir Listhaug etter alle solemerker gjenvalgt som partileder. Hun er klar til å gyve løs videre.

– Ja, hvis jeg får tilliten, må jeg jo det, sier hun.