De fem mennene ble pågrepet og siktet for frihetsberøvelse natt til søndag. Fire av dem sitter fremdeles fengslet, mens én er løslatt, skriver NRK.

Påtaleansvarlig jurist i Vest politidistrikt, Silje Høgheim, sier til kanalen at den fornærmede skal ha blitt dratt inn i en bil av de siktede mennene. Foreløpig er det uklart hvor lenge den fornærmede var bortført.

– Fornærmede er mindreårig. Det gjør at vi ser veldig alvorlig på denne saken, sier Høgheim.

Hun legger til at politiet ber om at de fem mennene varetektsfengsles i fire uker og begrunner det med faren for bevisforspillelse.

Ifølge Bergensavisen ble de siktede mennene, som omtales som norske og myndige, avhørt av politiet søndag.