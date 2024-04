Flere dyr ble funnet døde, og rundt 200 ble avlivet av hensyn til dyrevelferd, skriver Gudbrandsdølen Dagningen.

Mannen møtte i retten i starten av april og erkjente seg delvis skyldig i tiltalen. Han forklarte for retten at han har tenkt mye på saken, som har vært svært tung for ham og familien.

– Jeg har angret og gransket meg selv. Spesielt for hvorfor jeg ikke ba om hjelp. Det er en tung sky over meg og min familie. Jeg får ikke sagt hvor uendelig lei meg jeg er for dette, sa mannen.

Nå er mannen fradømt retten til å ha ansvar for flere typer husdyr, i tillegg til fengselsstraffen. I retten kritiserte mannen Mattilsynet, som han mener var forutinntatt da de kom til gården.

– Jeg var en sliten bonde i knestående. Hadde jeg fått en hjelpende hånd, kunne jeg reist meg igjen. Istedenfor fikk jeg en dytt utfor kanten, sa bonden.

Tilsynet har fått forelagt kritikken av GD, men har ikke ønsker å kommentere saken overfor avisa. Bonden mente også at flere dyr enn nødvendig ble avlivet. Til dette forklarte Mattilsynets representant i retten at hensynet til dyrenes ve og vel kom først.