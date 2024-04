FNs spesialrapportør for helse og muligheten for ansvarlig behandling beskyldte mandag Israel for å håndtere menneskerettigheter som en à la carte-meny.

Bare dager etter krigen som ble utløst av Hamas-angrepet 7. oktober, var den medisinske infrastrukturen påført ubotelig skade, sa Tlaleng Mofokeng under et pressemøte i Genève.

Under det vedvarende israelske bombardementet av Gaza-stripen har hjelpearbeidere og medisinsk personell i måneder arbeider under ekstremt vanskelige forhold og med svært liten tilgang til medisinsk utstyr, sa rapportøren.

– Dette har fra starten av vært en krig mot retten til helsetilbud og forsvarlig behandling, sa Mofokeng.

Hun er en uavhengig ekspert som er utnevnt av FNs menneskerettighetsråd, men som ikke uttaler seg på vegne av FN.

Også sykehus som er beskyttet av folkeretten, har gjentatte ganger kommet under angrep.

– Helsevesenet er blitt jevnet med jorden, og retten til behandling er blitt uthulet på ethvert nivå, sa FN-rapportøren.

Israelske tall sier at 1170 personer ble drept under Hamas-angrepet 7. oktober. Tall fra det Hamas-kontrollerte helsevesenet i Gaza går ut på at over 34.000 mennesker er blitt drept i løpet av det siste halvåret.