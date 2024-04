– Dette forslaget må stoppes. Blir det vedtatt, vil det svekke sikkerheten på norske flyplasser, sier SVs justispolitiske talsperson Andreas Sjalg Unneland til Dagsavisen.

– Jeg er for en gangs skyld enig med SV. Dette forslaget må ikke bli vedtatt, sier Frps Tor André Johnsen, som er saksordfører for forslaget i Stortingets justiskomité.

Endringene regjeringen foreslår, handler blant annet om at det ikke lenger skal stilles krav om fagutdanning for enkelte vektere på norske flyplasser. Vektere som driver med såkalt personkontroll, skal ha vekterutdanning, mens de som driver med annen kontroll, som for eksempel kontroll av bagasje, ikke trenger det.

Unneland sier at forslaget skaper et «ekstremt kunstig skille» mellom ulike typer vektere. Han peker også på at bare tre flyplasser i landet har fast stasjonert politi.

– Det vil si at på 40 av landets 43 flyplasser er det vekterne som utgjør sikkerheten, og som skal hindre og håndtere farlige situasjoner hvis de oppstår, sier SV-politikeren, som i tillegg trekker fram at både fagforeninger og NHO er imot forslaget.

Endringene i loven skal behandles på et møte i justiskomiteen onsdag, og komiteen skal etter planen avgi sin innstilling om saken etter møtet.