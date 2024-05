– Bandet kan dessverre ikke prioritere dere nå, som først tenkt. Det er en del støy i forbindelse med konkurransen, derfor vil bandet prioritere ro før kveldens finale, opplyser NRKs pressekontakt.

Gåte var lørdag ettermiddag på scenen på generalprøven før kveldens finale. Etter planen skulle de møte norsk presse etter opptredenen.

– De ser fram til å gi seerne et forrykende show, opplyser NRK.

Eurovision-helgen har vært preget av usikkerhet og kontroverser. Nederlands deltaker Joost Klein ble lørdag utestengt fra konkurransen etter en konfrontasjon med en ansatt i TV-produksjonen som nå politietterforskes.

I tillegg var det flere deltakere som ikke dukket opp til lørdagens siste generalprøve før finalen. Blant dem er Irlands Bambie Thug som har krevd at Israel må utestenges fra konkurransen etter påståtte brudd på regelverket.

Samtidig demonstrerer tusenvis i sentrum av Malmö mot at Israel deltar i konkurransen.

Norske Gåte deltok på lørdagens siste generalprøve. De har foreløpig ikke kommentert de siste hendelsene.

– Den norske delegasjonen registrerer i likhet med dere alle støyen rundt årets Eurovision, men ønsker ikke å kommentere på rykter eller bygge opp under hendelser og annen drama. Både Gåte og teamet trenger nå ro for å prioritere oppgaver, sier Stig Karlsen, delegasjonsleder for Norge i Eurovision, til Adresseavisen.