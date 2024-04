Det bekrefter Bergen kommunes direktør for boligforvaltning til TV 2.

14 personer ble mandag kveld evakuert da det brøt ut brann i boligblokken med 16 leiligheter i Birkelundsbakken på Natland i Bergen.

4. mai 2022 la kommunen ut et anbud der det ble bedt om pris for boligsprinkling av 63 leiligheter, blant dem blokken på Natland. Arbeidet skulle være ferdigstilt i oktober 2022. Det skjedde ikke.

– Nei, fordi vi fikk inn et firma som ikke greide på holde fremdriften og måtte avvikle, sier direktør Bjarte Høysæter i etat for boligforvaltning.

På spørsmål om brannen ville fått et mindre eksplosivt forløp med sprinkling, svarer han:

– Mest sannsynlig. Men vi vet ikke hvordan brannen startet, sier Høysæter og understreker at etterforskningen så vidt har startet.

Boligblokken er kommunal. En tilsvarende blokk noen kilometer unna ble totalskadd i brann sommeren 2021. Dette er dermed andre gang på tre år at kommunen opplever en storbrann i en av sine boligblokker.

Etter brannen i 2021 ble det pekt på at det finnes en rekke tilsvarende boligblokker med flere etasjer, med fasade og balkonger av tre, i kommunen. Det var bakgrunnen for at sprinklingen av leilighetene ble lagt ut på anbud.

En ny leverandør er nå i gang med å prosjektere sprinkling, sier Høysæter.