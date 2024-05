I en pressemelding skriver politiet at vedkommende er kjent for politiet fra før, og at det er en mann i 20-årene.

Siktede har fått oppnevnt Tor Even Gjendem som forsvarer.

En person ble skadd i skyteepisoden, som fant sted ved Krigsskolen på Linderud. Ingen av Krigsskolens ansatte skal ha vært involvert i skytingen.

Den pågrepne er en av to siktede. Politiet skriver i sin pressemelding at de søker aktivt etter den andre siktede.

Politiadvokat Hilde Hermanrud Strand har besluttet å fremstille siktede for varetektsfengsling i løpet av dagen. Tidspunkt for fengslingsmøtet er ikke berammet per nå.