Været ser ut til å påvirke insektene, som foretrekker kalde og snørike vintre, ifølge Norsk institutt for naturforskning (Nina).

– I de fire årene vi har samlet inn insekter, har biomassen gått ned. Forhåpentligvis er det en kortvarig trend som vil snu hvis vi får værforhold som er gunstigere for insektene, sier forsker Jens Åström i Nina i en pressemelding.

Samtidig frykter han at klimaendringer kan komme til å få en negativ effekt på insektene i fremtiden. Åström forklarer at mye snø bidrar til å isolere insekter fra vær og vind om vinteren. Milde vintre med mindre snø går derfor ut over insektenes overlevelse.

Miljødirektoratets direktør Ellen Hambro er også bekymret, men mener at det er for tidlig å konkludere.

– Vi har gjennom fire år med overvåking fått mye verdifullt datamateriale, men vi trenger enda flere år og lengre tidsserier for å kunne trekke robuste konklusjoner, sier miljødirektøren i en pressemelding.