Forsvarerne til Jan Helge Andersen går langt i å trekke frikjente Viggo Kristiansen inn i Baneheia-saken igjen, som mulig gjerningsperson under sluttprosedyren i Søndre Rogaland tingrett torsdag.

Med utgangspunkt i at det er betydelig og reell tvil om tiltalte Jan Helge Andersen virkelig kan ha vært alene om drapene i Baneheia for 24 år siden, varslet advokat Svein Holden at det vil bli lagt ned påstand om frifinnelse i saken.

Onsdag argumenterte påtalemyndigheten med at DNA-bevisene og telebevisene i saken taler for at Andersen var alene under drapene, og at han derfor også bør dømmes for drapet på Lena Sløgedal Paulsen.

Forsvarerne er helt uenige i at bevisene i saken er så klare. Holden trakk fram flere ting rundt relasjonen mellom Kristiansen og Andersen, og forhold knyttet til selve forbrytelsen, som han mener strider mot tanken om at bare én gjerningsmann, og at det skulle være Andersen alene.

– Personlig tenker jeg åstedet skriker at dette har vært mer enn en gjerningsperson, sa Holden.