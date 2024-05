Oppjusteringen for 2025 drives i stor grad av høyere anslag innenfor feltutbygging og leting.

Investeringsanslaget for 2025 indikerer en vekst i løpende verdi på 19 prosent sammenlignet med tilsvarende anslag for 2024, gitt for ett år siden, viser tall fra Statistisk sentralbyrå.

Det vil også til neste år være høy investeringsaktivitet på de mange feltutbyggingene som ble startet opp i slutten av 2022. Det bygges også ut nye rør i tilknytning til noen av disse utbyggingene, noe som øker investeringene innen rørtransport. I tillegg planlegges det klart høyere investeringsaktivitet innen felt i drift til neste år.

Investeringene på norsk sokkel blir i det oppdaterte anslaget for 2024 oppgitt til 247 milliarder kroner, som er historisk sett det høyeste nominelle anslaget gitt siden SSB begynner å føre statistikk på dette området.