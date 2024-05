– Det har vært dypt meningsfylt å delta i kampen for å redde liv, kjempe mot fattigdom og for en mer rettferdig verden sammen med dyktige medarbeidere og partnere i Kirkens Nødhjelp. Den kampen vil alltid være en del av meg, sier Høybråten i en pressemelding.

– Det er likevel en tid for alt. Etter mer enn 35 år som toppleder ser jeg fram til å kunne aksle av et stort lederansvar og jobbe friere. Jeg har i dag informert styret i KN at jeg ikke tar en ny periode som generalsekretær. Jeg ønsker å formidle mine erfaringer i skrift og tale og bidra til styrearbeid i ulike sammenhenger, sier Høybråten videre.

Høybråten tiltrådte som generalsekretær i Kirkens Nødhjelp i april 2019. Kirkens Nødhjelp opplyser at de nå setter i gang prosessen med å lete etter Høybråtens etterfølger. Høybråten gir seg på nyåret i 2025.

Høybråten har en lang toppleder-karriere bak seg, blant annet som helseminister fra 2001 til 2004 og arbeidsminister fra 2004 til 2005, og han satt også som KrF-leder i perioden 2004–2011.

Han omtales ofte som røykelovens far, da han som helseminister innførte totalforbud mot røyking på alle serverings- og utesteder i 2004.