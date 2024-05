Kronprinsfamilien har sikret seg gode signeringer når de møter Røa Unified til fotballkamp.

Både Oscar Bobb, som spiller for Manchester City, og stjerneskuddet Antonio Nusa, som spiller for Club Brugge i Belgia, stiller til kamp, ifølge kongehuset.

Det gjør også Christina Wathne fra landslaget for kortvokste, fotballpresident Lise Klaveness og tidligere landslagsspiller Jan Åge Fjørtoft. Årets trener for Team Skaugum er kronprinsesse Mette-Marit.

Røa Unified er et tilbud om tilrettelagt fotball for mennesker med en form for funksjonsnedsettelse, og er en del av Røa IL. Fotballaget, hvis spillere kommer fra Oslo-regionen, feirer også 30-års jubileum i år. Laget har tidligere representert Norge i De paralympiske leker og spiller i Stjerneserien.

Tradisjon tro er Arne Scheie kommentator og Kåre Fjørtoft dommer.

Kampene på Skaugum er et samarbeid mellom kronprinsfamilien og Norges Fotballforbund.