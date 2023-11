Ved fem tilfeller skal den domfelte mannen ha invitert med seg gjester på luksusrestauranter og nytt viner og mat i tusenkronersklassen.

Ifølge Vårt Oslo og Dagens Næringsliv skal mannen ha opprettet en epostadresse som til forveksling kunne se ut som den kom fra den utpekte milliardæren og hans selskap. Fra denne eposten reserverte mannen bord, og på restaurantene signerte han i milliardærens navn.

Regningene, som på ett enkelt restaurantbesøk var på 32.000 kroner, ble sendt til selskapet der milliardæren jobbet.

Mannen er også dømt for ett tilfelle av identitetstyveri etter å ha utgitt seg for å være milliardæren. I tillegg er han dømt for åtte tilfeller av svindel av privatpersoner på Finn.no, der han solgte forbrenningstoaletter og en snøfreser som han aldri hadde.

For disse tilfellene ble han dømt til seks måneders ubetinget fengsel.

Svindlene på luksusrestaurantene startet bare halvannen uke etter at han var dømt til ett års betinget fengsel for lignende bedragerier. Ti måneder av den gamle dommen er nå gjort ubetinget, og dommen fra Oslo tingrett er på til sammen ett år og fire måneder ubetinget fengsel.

Mannen må også betale erstatning til de fornærmede restaurantene og privatpersonene.