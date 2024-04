Organisasjonen har i lang tid hatt et nøytralt standpunkt i spørsmålet om norsk Nato-medlemskap, men i en pressemelding opplyser Ungdom mot EU at de under helgens landsmøte har behandlet spørsmålet – ettersom stemningen i Europa har endret seg.

I meldingen heter det at Ungdom mot EU har bestemt at de mener det er Nato som skal være vår garantist for fred i Europa.

Dermed går de fra å være nøytrale i Nato-spørsmålet, til å si ja.