Luxembourg kommer på en andreplass på lista over med 0,99 prosent. Sverige er nummer tre med 0,91 prosent. Fellesnevneren er at alle tre ligger godt over FNs mål på 0,7 prosent. Det kommer fram i bistandsstatistikken til Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD).

– Jeg er stolt over at Norge har investert et rekordhøyt beløp i bistand i en tid der behovene øker kraftig. Vi har klart både å stille opp for Ukraina med sivil bistand, samtidig som vi har økt resten av bistanden, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim (Sp).

Norges bistand økte med 30,9 prosent i fjor. Økningen går mot strømmen sammenlignet med flere andre europeiske land. Eksempelvis brukte både Spania og Frankrike over 10 prosent mindre på bistand i 2023, med en nedgang på henholdsvis 17,4 og 11 prosent.

Økningen for Norges del tilskrives delvis den økte støtten til Ukraina.

Det høye beløpet fra Norge er gledelig, mener Redd Barnas generalsekretær Birgitte Lange, som likevel advarer mot å klappe seg selv for hardt på skulderen.

– Vi frykter at som året før vil Norge være nest største mottaker av norsk bistand, fordi en stor del av bistandsbudsjettet går til flyktningtiltak i Norge. Vi er også svært bekymret for at en stadig mindre del av bistanden går til formål som fattigdomsbekjempelse og nødhjelp, og at en stadig større andel går til formål som også gagner oss – som rene hav og utslippskutt.