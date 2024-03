Lufthansa og fagforeningen Verdi, som representerer rundt 25.000 bakkemannskaper, kom omsider til en enighet onsdag etter at flere runder med forhandlinger hadde mislyktes.

Bakkemannskapene vil i tillegg til lønnsøkningen få bonuser tilsvarende 3000 euro for å dempe virkningene av høy prisstiging. De kan også vente seg bedre feriepengeordninger og mer fleksibilitet i arbeidstiden.

Lønnsøkningen på 12,5 prosent er i tråd med det Verdi krevde, og skal fases inn i to omganger over to år.

Bakkemannskapene streiket både i februar og mars, og ved begge anledninger måtte Lufthansa innstille nesten samtlige av sine flyginger. Enigheten mellom Lufthansa og Verdi avverget en mulig streik i påskehelgen.