Oppmerksomheten er så stor at nemndleder Eilif Nordahl skal holde en pressebrifing før møtet onsdag morgen – der han riktignok ikke kommer til å gå ut med noe om Kjerkols sak. Medlemmene av nemnda har nemlig taushetsplikt, hvilket betyr at de heller ikke kommer til å publisere hva de kommer fram til.

Helseministeren har imidlertid uttalt at hun ønsker at konklusjonen skal bli offentliggjort. Det står hun fritt til å gjøre – så snart hun har mottatt protokollen som er signert av alle medlemmene. Og der ligger en usikkerhetsfaktor for Kjerkol: Det er nemlig ikke klart at hun får vite masteroppgavens skjebne onsdag.

Kjente forutsetninger

Forutsetningene er velkjent: Kjerkol og medstudenten leverte i 2021 en masteroppgave i kunnskapsledelse ved Nord universitet. Tittelen på oppgaven var «Ledelse i en digitalisert hjemmetjeneste», og den ble levert inn midt i valgkampen i 2021.

I januar 2024 ble det kjent at daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch (Sp) hadde brukt store mengder tekst fra andre i sin masteroppgave i rettsvitenskap uten å oppgi kilden. Borch trakk seg på dagen, og oppgaven ble for øvrig annullert i mars. Etter Borch-avsløringen ble det økt oppmerksomhet rundt andre statsråders akademiske verk.

Undersøkelsene i mediene samlet seg raskt rundt Kjerkols masteroppgave. Mediene avdekket store mengder såkalte tekstlikheter, og nylig avdekket TV 2 at det var om lag 19 prosent tekstlikhet i den opprinnelige plagiatkontrollen.

Kan måtte vente

Ledelsen i Nord universitet valgte i januar å samles for å diskutere saken. Deretter gikk saken videre til Nemnda for studentsaker – som altså skal behandle den på sitt møte onsdag.

Men medlemmene i nemnda signerer kun protokollen dersom de har landet på en beslutning. Det kan også hende at de kommer fram til at de trenger flere opplysninger og må undersøke saken nærmere. Da må helseministeren – og alle oss andre – leve i uvisshet inntil disse undersøkelsene er ferdige.

Uansett utfall er det svært uklart om det blir politiske konsekvenser for Kjerkol. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har tidligere uttalt at han fortsatt har tillit til sin helseminister. Hun ble også gjenvalgt som fylkesleder i Trøndelag Arbeiderparti, og tirsdag skrev NRK at flere kilder i Ap mener hun bør fortsette også i statsrådsposten.