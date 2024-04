Bergens Tidende skriver at Bane Nor varslet nødetatene om passasjertoget og de 200 passasjerene 57 minutter etter avsporingen 22. mars.

– Vi ville ha startet arbeidet med å evakuere tidligere hvis vi visste at toget sto der, sa Pål Hansen i brannvesenet til BT da det tidligere ble kjent at det tok nesten en time før 110-sentralen fikk vite om passasjertoget.

Nå har BT fått bekreftet at Bane Nor heller ikke varslet noen av de andre nødetatene om passasjertoget før 57 minutter etter at alarmen om avsporingen kom.

Avsporingen førte til kaosartede scener, der flere vogner sto hulter til bulter og sperret innkjøringen til tunnelen fra Arna stasjon.

Nødetatene fryktet en stund at det var farlig gods på noen av vognene. Politiet sendte ut nødmelding til befolkningen i området, men visste altså ikke om at passasjertoget med 200 mennesker sto fast inne i tunnelen.

– Det sier seg selv at det ikke er gunstig, og at det er en opplysning som nødetatene og politiet ønsker å få så tidlig som mulig når noen har kjennskap til den, sier Kjetil Øyri, sjef for politiets operasjonssentral, til BT.

BT har spurt Bane Nor hva de tenker om at det gikk så langt tid før nødetatene fikk vite om passasjertoget.

– Dette må vi komme tilbake til når våre interne undersøkelser er ferdigstilt, skriver presseansvarlig Anne Kirkhusmo i en epost til BT.

Hun forteller at Bane Nor visste om passasjertoget umiddelbart etter ulykken.

– Det var mange aktører involvert 22. mars og mange kommunikasjonslinjer. Vi jobber fortsatt med å analysere disse, skriver hun.