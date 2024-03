– Vi er på Bislett hvor en mann har blitt slått ned inne på en kiosk, opplyser Oslo politidistrikt på X/Twitter.

Mannen har fått et kutt i leppa og er kjørt til legevakta.

– Det er mulig at han har vært bevisstløs, skriver politiet videre.

Politiet har innhentet video av hendelsen.

– Vitner har forklart at den mistenkte var sammen med to andre og at disse oppførte seg ufint, hvorpå fornærmede påtalte dette. Han ble deretter slått slik at han falt i bakken, sier operasjonsleder Rune Hekkelstrand.