– Stortinget har bedt om en utredning om full identitetsskjerming. Det vil ikke utvalget anbefale, sa utvalgsleder og professor Asbjørn Strandbakken da rapporten ble overlevert til justisministeren torsdag.

Utvalget ble nedsatt i februar 2023 på bakgrunn av at politiansatte har vært tydelig på at de opplever trusler i lys av jobben sin. Ifølge en undersøkelse Politiforum gjennomførte i 2023, tar to av tre politiansatte aktive grep for å skjerme identiteten sin.

Utvalget har blant annet sett på undersøkelser fra arbeidstakerorganisasjoner og hatt flere innspillsmøter med advokatforeningen under utredningen.

– Det vi oppdaget er at en overvekt av sakene, i hvert fall de som er dokumentert, knytter seg til direkte kontakt mellom politi og publikum. Slik vi ser det, er det ikke knyttet til identiteten, men til funksjonen som håndhevende myndighet, sa utvalgslederen.

Nå skal Justisdepartementet se nærmere på rapporten før spørsmålet om full identitetsskjerming behandles videre.

– Jeg håper at dette er et godt grunnlag for at vi kan ta gode beslutninger når vi kommer så langt, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) etter å ha fått overlevert utredningen.