– Virke og NBBL krever en ny boligpolitikk. Vi har aldri tidligere gått ut sammen, men gjør det nå fordi situasjonen er prekær. Våre krav rettes til alle partier og mot regjeringens boligmelding, sier administrerende direktør Bård Folke Fredriksen i NBBL og administrerende direktør Bernt Apeland i Virke til Dagsavisen.

NBBL varslet før jul om at det er krise i byggebransjen, og at det vil føre til en mangel på boliger.

– De som lever av å bygge boliger, er avhengig av at vi har en høy og jevn produksjon av boliger. Men det har vi ikke nå på grunn av så mange renteøkninger på rad, sier Fredriksen.

Mangel på boliger fører videre til økte priser, noe som kan gjøre det vanskelig for potensielle arbeidstakere å bosette seg i kommuner i vekst.

– Prisene går opp, og det er vanskelig for våre bedrifter å skaffe nok folk til å jobbe i vekstkommunene, sier Apeland, som representerer bedrifter i handels- og tjenestenæringen.

Fredriksen sier videre at 2024 kan bli et av de mest dramatiske årene på lenge for bolignæringen, noe han ønsker at regjeringen skal ta på alvor.

– Jeg forventer at regjeringen leverer en boligmelding som tar innover seg at boligbyggingen er på et historisk lavt nivå, sier han.