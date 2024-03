Til VG forteller statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) at dette sørger for at Kongsberg Gruppen nå kan begynne å skaffe deler fra underleverandører.

– Dette gjør vi for å styrke Ukrainas evne til å beskytte seg, men også fordi Norge vil trenge dette luftvernet. Det blir en betydelig del av den langtidsplanen for Forsvaret som vi legger fram over påske, sier Støre til avisen.

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp) sier en uttalelse at dette er viktig for forutsigbarheten i forsvarsindustrien.

– Vi ser at leveringstidene går opp. Derfor ønsker vi å legge inn bestillinger på kritiske deler allerede nå, slik at vi kan framskynde framtidige anskaffelser av NASAMS, sier Gram.