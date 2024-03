Mannen dømmes av Nord-Troms og Senja tingrett også til å betale fornærmede 280.000 kroner i oppreisningserstatning, melder iTromsø.

Ifølge avisen innledet han forholdet med jenta på forsommeren i 2015, da hun var 13 år, et forhold som varte fram til 2018.

Han har innrømmet å ha hatt seksuell omgang med jenta etter at hun fylte 14 år, men nekter for at dette startet mens hun enda var 13 år. Det ble han ikke trodd på i retten.

Mannen forklarte i retten at han følte seg presset av konen sin til å gå til politiet og erkjenne skyld. Har forklarte også at han slet med rus og psykisk helse.

Det er ikke kjent om mannen anker dommen.