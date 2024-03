Unilever har 128.000 ansatte globalt, med 6000 av dem basert i Storbritannia.

Det er ikke kjent hvordan fordelingen på kuttene vil bli, men selskapet sier de berørte stillingene stort sett er kontorbaserte stillinger. Selskapet uttaler at de ønsker å investere mer i teknologi for å øke produktiviteten og spare penger.

Kuttene vil skje i løpet av de neste par årene.

Tiltakene skjer etter en periode med svake resultater for selskapet. Ukraina plasserte i fjor Unilever på lista over krigssponsorer og anklaget selskapet for å fortsatt tjene penger i Russland siden selskapet ikke har trukket seg ut av landet.

Oljefondet eier 2,37 prosent av Unilever, som er et av verdens største konserner innenfor iskrem og eier merkevarer som Ben & Jerry’s og Magnum. Her er aksjenes verdi på nesten 30 milliarder kroner.