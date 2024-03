– Entreprenør skal gjøre tiltak, skriver Vegtrafikksentralen på X, tidligere Twitter.

Statens vegvesen skriver på sine nettsider at veien ble stengt klokken 17.16 torsdag ettermiddag og at beregnet sluttid er 01.16.

Også riksvei 13 over Vikafjellet i Vestland er stengt på grunn av uvær. Det samme er fylkesvei 27 over Venabygdsfjellet i Innlandet. En ny vurdering for begge veistrekningene gjøres klokken 10 fredag.