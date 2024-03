Nå åpner hans forsvarer Gunhild Lærum for første gang opp om dokumentene i etterforskningen, skriver Aftenposten.

De har vært klausulert til nå, noe som betyr at verken forsvarer eller bistandsadvokat hadde lov til å si noe til noen om hva de vet.

Siden Lærums klient er død, må hun, som politiet, lete etter svar i sakens dokumenter og opplysningene som ligger der. Hun er tydelig på hva dokumentene ikke sier noe om:

– Ut fra slik jeg leser saken gjennom dokumentene, tror jeg ikke man klarer å definere et konkret motiv for handlingen, sier Lærum til Aftenposten.

– Det er vanskelig å lese ut fra dokumentene i saken hva som har skjedd her. Man blir sittende igjen med mange spørsmål. Det er en uforståelig handling, sier hun.

Hege Salomon, bistandsadvokat for kvinnen som mistet begge døtrene og barnebarnet, er enig.

– Per i dag fremstår det ikke som om det er et konkret motiv i saken, men jeg vil presisere at etterforskningen er ikke ferdig, sier hun.