– Området foran sykehuset er åpnet, og hovedinngang kan benyttes som normalt. Helikopterlandingsplass må sjekkes for løse gjenstander i dagslys. Åpner trolig i løpet av dagen, skriver sykehuset på X/Twitter.

Deler av taket på sykehuset løsnet under ekstremværet Ingunn torsdag, noe som førte til at sykehuset ble satt i rød beredskap. Det ble sperret av et område rundt sykehuset av frykt for at folk skulle få gjenstander i hodet.

Politiet åpnet et område på baksiden av sykehuset slik at pasienter og pårørende kunne komme seg hjem og kveldsskiftet kunne komme seg på jobb.