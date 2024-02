Finale i Melodi Grand Prix

Ni finalister kjemper om seieren i Melodi Grand Prix og æren av å representere Norge i sangkonkurransen Eurovision som går av stabelen i Malmö 7.–9. mai. Den norske finalen foregår i Trondheim og begynner klokken 19.50.

Samtaler om våpenhvile på Gazastripen

Meklere jobber på spreng for å få i stand en avtale mellom Hamas og Israel om stans i kamphandlingene på Gazastripen og utveksling av gisler og fanger. Israels forsvarsminister har varslet at bakkestyrkene vil rykke sørover mot Rafah, som huser over 1 million palestinere etter at halvparten av Gazas befolkning ble drevet på flukt. Det er varslet protestmarsjer til støtte for palestinerne i både London og København.

Dronningen åpner Bodø 2024

Dronning Sonja har æren av å åpne lanseringsfesten til Bodø 2024. Bodø og Nordland er kåret til europeisk kulturhovedstad. Byen er den første som får tittelen nord for Polarsirkelen og er dermed den første arktiske kulturhovedstaden i Europa. Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), sametingspresident Silje Karine Muotka og kultur- og likestillingsminister Lubna Jaffery (Ap) deltar på åpningsfesten.

Casper Ruud med kamper på hjemmebane

Norges beste tennisspiller er en del av det norske laget som møter Latvia til dyst i Davis Cup som foregår i Gjøvik Olympiske Fjellhall. Oppgjøret, som går over flere kamper, startet allerede fredag kveld. Ruud skal spille en double og en singel-duell lørdag.