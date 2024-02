Hansson framhever Petros arbeid med å skape varig fred i Colombia som grunnlag for nominasjonen. Hans fredsarbeid er til inspirasjon for hele verden, mener stortingsrepresentanten.

– Petro fremmer en nyskapende, moderne og helhetlig fredspolitikk. Han viser i praksis at dialog med væpnede aktører kan være et effektivt virkemiddel for å løse konflikter og redusere vold. Han legger vekt på at vellykkede forhandlinger må være inkluderende og sikre at også kvinner, ungdom, urfolk og marginaliserte grupper kommer til orde, sier Hansson.

Petros forgjenger i embetet, Juan Manuel Santos som var president fra 2010 til 2018, ble tildelt Nobels fredspris for 2016 for arbeidet med fredsavtalen, som Norge var en tilrettelegger for. Petro har økt bevilgningene til oppfølging av fredsavtalen med geriljagruppen Farc.

Han tar også tak i de mange nye konfliktene som har vokst fram etter at Farc la ned våpnene, ifølge Hansson.

Iván Duque var president i Colombia fra 2018 til 2022. Han har ikke fått fredsprisen.