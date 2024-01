Det er sendt ut rødt farevarsel for deler av kysten fra sør for Ålesund og opp til Nordland. I farevarselet står det at det er farlig å være utendørs.

NTNU bestemte seg derfor sent tirsdag kveld for å droppe all undervisning i Ålesund onsdag, melder Khrono.

– Studenter og ansatte er sterkt oppfordret til å ha hjemmekontor. Campus i Ålesund kan bli stengt på kort varsel, heter det i en melding tirsdag kveld.

Khrono skriver at studenter og ansatte på NTNU i Trondheim også på kort varsel kan få beskjed om å holde seg hjemme.