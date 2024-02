Én av ti ungdommer utestenges fra russegrupper, og én av fem ikke vet om de skal feire i det hele tatt, skriver Ombud for barn og unge i Akershus, Buskerud og Østfold i en pressemelding.

Undersøkelsen ble gjennomført høsten 2023 og omfattet alle elevene på VG1, VG2 og VG3 i daværende Viken, nå Akershus, Buskerud og Østfold.

– Slik det er nå, har russefeiringen vokst ut av alle proporsjoner og mange opplever et stort utenforskap. Østfold skal i 2024 se hvordan vi som skoleeier kan bidra til at russefeiringen blir bedre for alle, sier fylkesordfører Sindre Martinsen-Evje (Ap) i Østfold fylkeskommune.

Leder for hovedutvalget for opplæring i Buskerud Simen Murud (H), er også blant politikerne som har kommentert funnene.

– Samtlige fylkesdirektører for utdanning i Norge har blitt enige om å jobbe for en ny feiring i 2026. I tillegg har regjeringen foreslått flere tiltak for å endre feiringen, sier han.

Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap) varslet desember i fjor at regjeringen vil oppfordre skoler til å flytte russetiden, samt å forby russeklær der det fører til ekskludering.