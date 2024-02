Totalt er det påvist 67–76 ulver i Norge. Av disse har 39–46 helnorsk tilhold, mens 28–30 holder til på begge sider av grensen mot Sverige, skriver Rovdata i en pressemelding.

Resultatene presentes i en ny foreløpig statusrapport fra vinterens bestandsregistrering av ulv, som Høgskolen i Innlandet har laget på oppdrag fra Rovdata. Overvåkingssesongen varer fra 1. oktober til 31. mars.

Så langt i vinter er det dokumentert valpekull i de fire helnorske revirene Julussa, Rafjellet, Setten og Østmarka.

Det er også påvist at det ble født valpekull i grenserevirene Kynna og Fjornshöjden. I grensereviret Rotna er det sannsynligvis også født et kull, men her venter forskerne på DNA-analyser før endelig avklaring, står det i meldingen.

– Familiegruppene i Rafjellet og Fjornshöjden er siden felt under lisensjakta for ulv innenfor ulvesonen. Det samme gjelder et ulvepar i Rømskog, sier Jonas Kindberg, leder i Rovdata.

Totalt 17 av ulvene er dokumentert døde i perioden.