Det døgnbemannede ankomstteltet, som ligger like ved dagens nasjonale ankomstsenter, er på 450 kvadratmeter og skal benyttes til ventesone, midlertidig innkvartering, kontorer og sikkerhetskontroll, skriver UDI i en pressemelding.

Teltet i Råde i Østfold åpner neste uke. Det skal i utgangspunktet bare brukes i selve ankomstfasen, men ved behov er det også mulig å overnatte i teltet. Det har 68 sengeplasser.

Midlertidig løsning

– Den nye løsningen frigjør kapasitet i dagens teltsal på det nasjonale ankomstsenteret samtidig som det gjør oss i stand til å tåle høye ankomster på en enda bedre måte, sier leder Vivian Ellingsen Gotaas for ankomst- og transittenheten i UDI.

– I tillegg sparer vi inn flere millioner kroner i året fordi den nye løsningen vil gi oss en mye mer effektiv drift samtidig som det reduserer behovet for venteinnkvarteringer, sier Gotaas.

Hun understreker at det i utgangspunktet er gitt dispensasjon for å kunne benytte teltløsningen i to år, men direktoratet vil vurdere om det er mulig å forlenge driften utover dette hvis Ukraina-krigen varer utover denne tidsperioden.

40 nye ankomster

Onsdag ble det registrert 40 nye søknader om kollektiv beskyttelse fra folk som er fordrevet av krigen i Ukraina. Til sammen har UDI mottatt 254 søknader om kollektiv beskyttelse den siste uken.

Siden begynnelsen av 2022 har 72.373 personer søkt om kollektiv beskyttelse i Norge. Dette tallet inkluderer personer med annet statsborgerskap enn ukrainsk, og det inkluderer ikke ordinære asylsøkere.