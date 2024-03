Flyet tok av fra Gardermoen torsdag ettermiddag og landet i Sharjah i Emiratene en halvtime etter midnatt. En time senere er flyet på vingene og har satt kursen mot Langkawi, ifølge overvåkingsnettsiden. Det kan bety at flyet er framme i 6-tiden norsk tid.

Forsvaret ønsker ikke å bekrefte om det er dette flyet som skal hente kong Harald. Kongens livlege opplyste torsdag at kongen er på bedringens vei, men at han fortsatt behandles på sykehuset.

– Det tas sikte på at kongen kan reise hjem med fly om noen dager. Regjeringen legger til rette for transporten, og Forsvaret står for den praktiske tilretteleggingen av hjemreisen, skrev Kongehuset.