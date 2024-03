– Jeg foreslår at vi får en handlingsregel som er delt i to – én for innland og én for utland, sier SVs finanspolitiske talsperson Kari Elisabeth Kaski til NRK.

I dag er det sånn at den såkalte handlingsregelen regulerer hvor mye oljepenger regjeringen kan bruke i statsbudsjettet. Den er på 3 prosent av oljefondets verdi.

Kaski antyder at hennes nye handlingsregel kan ligge på 0,25 prosent av fondet. I dag ville det betydd omkring 30–35 milliarder kroner, som Kaski mener skal gå til «internasjonal klimafinansiering».

Det kan handle om rene klimakutt eller å bygge ut fornybar energi eller strømnett i utviklingsland.

– Hvis vi ikke lykkes med å kutte klimagassutslipp raskere de neste årene, står hele verden overfor en klimakatastrofe. Det er den ene enorme utfordringen vi har, sier SV-politikeren.

Senterpartiets Ole André Myhrvold er svært skeptisk til forslaget.

– Dette er ganske gjenkjennelig fra SV. For meg fremstår ikke dette som et nytt forslag, men jeg synes ikke det er noe klokere av den grunn, sier han til NRK.