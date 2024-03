Streiken kommer til å ramme alle Lufthansas avganger fra Frankfurt tirsdag og alle avganger fra München onsdag, ifølge fagforeningen Ufo.

De krever 15 prosent lønnsøkning til de kabinansatte. Fagforeningen trekker fram at Lufthansa doblet fortjenesten i fjor og endte med et nettoresultat på 1,67 milliarder euro, over 19 milliarder kroner.

Fredag ble 1000 Lufthansa-flygninger innstilt på grunn av streik blant bakkemannskapene.