I et søksmål levert inn til en domstol i San Francisco hevder milliardæren at han inngikk en avtale med Altman og medgrunnlegger Greg Brockman om at KI-selskapet, som Musk finansierte etableringen av, skulle forbli en ideell organisasjon som skulle utvikle teknologi til fordel for allmennheten.

Han mener at OpenAI, ved å innlede et samarbeid med Microsoft, har «satt fyr» på avtalen og «pervertert» selskapets formål.

– OpenAI Inc. har blitt forvandlet til et de facto datterselskap med lukket kildekode av verdens største teknologiselskap, Microsoft, heter det i søksmålet.

Videre sier at Musk selskapet nå kommer til å videreutvikle KI for å «maksimere profitten til Microsoft fremfor å gagne menneskeheten».

Musk saksøker selskapet for kontraktsbrudd, brudd på tillitsplikten og urettferdig forretningspraksis.